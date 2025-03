Ferrari assume culpa por desclassificações de Hamilton e Leclerc na China

Já a Ferrari de Leclerc, que havia completado a prova em quinto, foi enquadrada por violar o Artigo 4.1 do Regulamento Técnico, por supostamente estar abaixo do peso mínimo, 800 kg, nas verificações da FIA após o GP.

Team Statement pic.twitter.com/BdV24Y3cFV -- Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 23, 2025

"Após a vistoria pós-corrida da FIA, ambos os nossos carros foram considerados fora dos regulamentos por motivos diferentes. O carro 16 foi encontrado com 1 kg abaixo do peso, e o desgaste do skid traseiro do carro 44 estava 0,5 mm abaixo do limite.

Charles seguiu uma estratégia de uma parada hoje, o que causou um desgaste muito alto dos pneus, resultando no carro ficando abaixo do peso. Com relação ao desgaste do skid do carro de Lewis, calculamos mal o consumo por uma pequena margem.

Não houve qualquer intenção de obter vantagem. Vamos aprender com o que aconteceu hoje e garantir que não cometeremos os mesmos erros novamente. Certamente não era assim que gostaríamos de encerrar o nosso fim de semana no GP da China, nem por nós, nem pelos nossos fãs, cujo apoio a nós é inabalável", afirmou a Ferrari por meio de seus canais oficiais.