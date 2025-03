João Fonseca tem revanche contra algoz que é nº 20 do mundo e músico

O francês era o 15º do mundo na época e caiu para 20º na última atualização do ranking. Ele vem de eliminações nas oitavas do ATP 500 de Dubai e na terceira rodada do Masters 1000 de Indian Wells.

Lado musical

Humbert também se arrisca como músico e domina tanto o piano quanto o violão. Ele contou que começou a tocar piano na infância obrigado pelos pais, mas que pegou gosto após três anos de prática. O segundo instrumento veio depois. Eventualmente, o francês compartilha vídeos tocando músicas nas redes sociais.

Para mim, é mais divertido tocar piano do que violão porque sou melhor no piano, então é mais fácil de lidar. Mas é legal tocar um pouco de música, pensar em algo diferente, não estar no tênis o tempo todo.

Ugo Humbert, ao site da ATP