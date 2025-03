Jogo de João tem troca de quadra de última hora e alvoroço de brasileiros

Muitos brasileiros já estavam nas arquibancadas da Grandstand e tiveram que correr para o Stadium. Os fãs que já tinham pegado seus lugares começaram a sair em massa do local, deixando a quadra vazia no meio de Draper x Mensik. A torcida ficou insatisfeita com a troca e teve até vaia.

😬 NO ESTÁN FELICES 😬



Los fanáticos esperaban a Joao Fonseca, pero este fue cambiado de cancha a sólo 5 minutos de su partido.



Para entrar al "Stadium" es necesario pagar más, ya que el "Ground Pass" solo deja acceso a las canchas exteriores. pic.twitter.com/LUPvpSggHx -- VTC Tenis (@VtcTenis) March 22, 2025

A mudança também afetou os torcedores na questão dos ingressos. A entrada para os duelos da Grandstand não é a mesma da quadra principal. Por isso, a organização cobrou US$ 10 (R$ 57), além do que já havia sido pago, para efetuar a migração do tíquete, de acordo com a transmissão da ESPN.

Com a troca, o jogo teve seu início antecipado e já está sendo disputado. O carioca de 18 anos revê o algoz, número 20 do ranking, que o derrotou na Copa Davis em fevereiro.

Brasileiros formavam filas para entrar na quadra e tiveram que se deslocar rapidamente para o novo palco. O motivo da mudança não foi informado pela organização do torneio.