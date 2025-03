Fonseca bate rival top 20, avança e já tem melhor campanha em Masters 1000

João Fonseca venceu o francês Ugo Umbert por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em novo show na quadra principal do Hard Rock Stadium. Ele avança à terceira rodada em Miami e já registra sua melhor campanha em um Masters 1000, torneio de segundo maior calibre do circuito da ATP — atrás apenas de Grand Slams.

O top 20 do ranking não foi páreo para o fenômeno brasileiro. João começou se impondo, quebrou o primeiro game de serviço de Humbert e confirmou a vantagem no primeiro set. A segunda parcial teve a mesma toada, com Fonseca faturando em cima de quebras no francês.

O carioca de 18 anos consegue "vingar" sua derrota para o rival na Copa Davis, em fevereiro. Os dois se enfrentaram no classificatório do torneio de seleções, com triunfo do rival por 2 sets a 0 —parciais de 7/5 e 6/3.