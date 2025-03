Hamilton rebate críticas após vencer sprint na China: 'Fomos subestimados'

Oscar Piastri, da McLaren, ficou em segundo, e Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio. O líder do campeonato, Lando Norris, errou e ficou em oitavo. Gabriel Bortoleto terminou em 18º.

A primeira corrida foi difícil e nós fomos subestimados. É difícil se ambientar em uma equipe nova, a comunicação. Recebemos muitas críticas, pois as pessoas não sabem como é esse tipo de situação. Estou muito confortável no carro desde o início do fim de semana, diferente do GP da Austrália.

Não sinto a pressão. Tenho certeza que os fãs, a equipe quer vencer, mas é um passo de cada vez, vamos continuar nos esforçando e calmos. Isso é importante. Estamos animados agora, mas temos que seguir focados.

Lewis Hamilton

Os pilotos voltam à pista ainda hoje (22). O treino que define o grid de classificação do GP da China começa às 4h (de Brasília).

O GP da China é na madrugada de amanhã (23). A largada no Circuito Internacional de Xangai é às 4h (de Brasília).