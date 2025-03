Fonseca brinca com trunfo em Miami: 'Saque é como namorada: ninguém tira'

No entanto, o palco foi mudado para a quadra principal de última hora e pegou a torcida de surpresa. A troca foi feita por volta das 17h, durante o segundo set da partida que antecederia a de João, sem nenhuma explicação.

Muitos brasileiros já estavam nas arquibancadas da Grandstand e tiveram que correr para o Stadium. Os fãs que já tinham pegado seus lugares começaram a sair em massa do local, deixando a quadra vazia no meio de Draper x Mensik. A torcida ficou insatisfeita com a troca e teve até vaia.

A mudança também afetou os torcedores na questão dos ingressos. A entrada para os duelos da Grandstand não é a mesma da quadra principal. Por isso, a organização cobrou US$ 10 (R$ 57), além do que já havia sido pago, para efetuar a migração do tíquete, de acordo com a transmissão da ESPN.

Fonseca, porém, já sabia da possibilidade de mudança desde cedo. O brasileiro preferiu jogar na quadra principal e ter um apoio maior dos torcedores.

Desde o começo do dia já sabia que poderia trocar. Se os jogos fossem rápidos, poderia trocar de quadra, teria uma vaga ali até às 19h. Então, conseguiu ter essa vaga de tempo e trocou o estádio. Por mim, eu gostei, porque é um estádio que já joguei a primeira rodada. Eu gosto de jogar com a torcida. Se tiver cada vez mais torcida, melhor para mim. Acho que a torcida me ajudou muito pelo lado mental

João Fonseca, à Espn

O que mais ele falou?

A partida: "Bom, muito feliz por hoje. Sabia que seria uma partida muito difícil contra o Ugo. Tinha jogado com ele na França, a torcida estava a favor dele. E hoje a torcida estava comigo, então muito feliz de ter entrado muito bem, conseguindo uma quebra logo cedo e depois mantive o meu saque muito bem. Sabia que seria difícil, porque ele é um bom devolvedor também e eu consegui fazer o saque primeira bola muito bom, não abri as portas para ele me quebrar. Foi muito bom o backhand hoje, porque contra canhoto é difícil, eles tem um forehand cruzado bom e tem que ter um backhand bom para ter oportunidade para o forehand. Estou muito feliz com a maneira que eu encarei hoje, mental e técnico.