Emagrecer sem abrir mão do hambúrguer: Como Foreman virou nome de grill

Foreman, porém, não estava a fim de abrir mão dos hambúrgueres que tanto amava. É aí que entra empresa Salton, pequena fabricante de grills que decidiu presentear o lutador com o aparelho que ajudava a diminuir a gordura dos alimentos. George aprovou a grelha elétrica e virou garoto propaganda da marca.

E mais: ele ganhou a luta contra Moorer e se tornou o campeão mais velho entre os pesos-pesados.

Segredo do sucesso

A inclinação do grill permite que o alimento seja aquecido uniformemente e fique bem sequinho após o cozimento. Esse mecanismo combinado com a cobertura de teflon ajudavam na eliminação da gordura e, por isso, a grelha fez tanto sucesso.

Empresa fabricante do produto, a Salton pagou 50 milhões de dólares pelos direitos da marca em 2002, além de 137,5 milhões de dólares para usar de forma vitalícia o nome de Foreman no produto.

E se você está pensando que Foreman se limitou a fazer hambúrgueres em sua grelha, está enganado. No fim, o quitute preferido do ex-lutador no grill era o salmão.