'Melhor momento da vida', diz Caio Castro após focar na carreira de piloto

Caio Castro deixou a carreira como ator de lado para viver do automobilismo nos últimos anos. Em 2025, ele disputará a Porsche Cup com a equipe Furia RedRam e se vê no melhor momento da vida.

Atualmente como piloto, mas o dia de amanhã, eu não sei. A gente tem uma vida só e o importante é tentar aproveitar da melhor maneira possível. Estou feliz vivendo do automobilismo e para o automobilismo. E com mais calma agora fazendo uma coisa só, me dedicando a uma atividade só. É o melhor momento da minha vida. Caio Castro, ao UOL

Das telas para as pistas

Caio Castro sempre foi apaixonado por automobilismo. Durante anos, o piloto conciliou a vida nas pistas com a carreira de ator. Sua última atuação aconteceu na novela Todas as Flores, da TV Globo, em 2022. De lá para cá, ele se afastou das telas.