Transmissão ao vivo de Uruguai x Argentina: veja onde assistir

Uruguai e Argentina duelam hoje, às 20h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Onde assistir? O sportv (TV por assinatura) transmite o clássico ao vivo.

A Argentina lidera a classificação, com 25 pontos. A atual campeã do mundo iniciou a rodada com cinco pontos a mais que o rival desta noite.