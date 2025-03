Ex-número 1 do mundo delira com Fonseca x Tien: 'Tênis não está destruído'

Que atmosfera incrível. Fonseca e Tien são grandes talentos. O tênis não está destruído, afinal de contas.

Andy Murray

Essa não é a primeira vez que Murray se anima com o brasileiro. Em fevereiro, ele se rendeu ao "Fonsequismo" durante a campanha vitoriosa no ATP 250 de Buenos Aires e projetou um futuro duelo com Alcaraz: "Mal posso esperar pela primeira partida entre os dois". Com isso, suas três últimas publicações no X, antigo Twitter, são sobre o fenômeno carioca.

What an incredible atmosphere 👏👏

Fonseca and Tien are amazing talents! Tennis isn't broken after all 😉 -- Andy Murray (@andy_murray) March 21, 2025

Alfinetada às entidades de tênis

O comentário ácido de Murray tem como pano de fundo a ação movida na Justiça pela PTPA (Associação de Tenistas Profissionais), fundada há seis anos por Djokovic, contra as organizações do circuito de tênis. O britânico é atualmente um dos treinadores do sérvio.

O diretor executivo da PTPA afirmou que "o tênis está quebrado". Ahmad Nassar disparou que os jogadores"estão presos em um sistema injusto que explora seu talento, suprime seus ganhos e põe em risco sua saúde e segurança."