Morre George Foreman, lenda do boxe, aos 76 anos

Lenda do boxe mundial, George Foreman morreu nesta sexta-feira aos 76 anos. O anúncio foi feito através do seu perfil oficial no Instagram.

O que aconteceu

A causa da morte não foi divulgada. Ao longo da carreira, Foreman enfrentou o brasileiro Maguila, que morreu em outubro do ano passado. Eles lutaram em 1990, com vitória por nocaute do americano.

O pugilista foi campeão mundial peso-pesado por duas vezes na carreira, em 1973 e 1994, aos 45 anos. Em 1968, com apenas 19 anos, o atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Cidade do México.