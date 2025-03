Nova presidente do COI já defendeu clube brasileiro em torneio de natação

Kirsty é uma ótima pessoa, uma atleta de nível internacional, que chegou para reforçar o nosso time. Conversamos bastante, foram cerca de dez dias de grande aprendizado. Ela foi super acessível e participou de diversas ações com a base. Foi uma visita maravilhosa para a equipe, para o Minas e para a natação brasileira Marcelo, ao site oficial do Minas

Kirsty Coventry palestrou para jovens do Minas Tênis Clube em 2011 Imagem: Orlando Bento/Acervo/Minas Tênis Clube

Kirsty tem no currículo sete medalhas olímpicas. Ela tem um ouro, uma prata e um bronze em Atenas-2004, e um ouro e três pratas em Pequim-2008.

Carlos Henrique Teixeira, presidente do Minas, celebrou a eleição de Kirsty. "Neste ano tão especial, em que celebramos os 90 anos do Minas Tênis Clube, somos agraciados com uma conquista histórica: a eleição da primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional, uma ex-atleta que representou nossas cores. Este feito extraordinário simboliza a essência do nosso Clube, pois, em 2011, Kirsty se reuniu com nossa base, palestrou para os jovens atletas e hoje alguns desses estão competindo em diversas piscinas".

Nova presidente do COI

Kirsty Coventry, de 41 anos, se tornou a primeira mulher eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ela venceu o primeiro turno da votação com maioria absoluta na última quinta-feira (20), ao término da 144ª Sessão do organismo em Costa Navarino, na Grécia. O mandato é de oito anos.