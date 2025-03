Livro, vídeos e papos: como Bernardinho 'auxilia' o tenista João Fonseca

Sensação no tênis mundial, o brasileiro João Fonseca tem tido um apoio de luxo nos bastidores: Bernardinho, técnico bicampeão olímpico de vôlei. O multicampeão desconversa sobre algum tipo de mentoria, mas admite que mantém contato e dá até algumas indicações ao tenista.

Tivemos algumas pequenas interações. Estamos devendo um encontro presencial, para estarmos mais juntos. Tenho admirado. De vez em quando, mando algumas coisas. Mandei um vídeo quando ele perdeu uma partida, só para refletir. Bernardinho

Fonseca se tornou um dos nomes mais falados no tênis nos últimos meses. Em dezembro, ele foi campeão do ATP Next Gen Finals, aos 18 anos. Em fevereiro, se tornou o brasileiro mais jovem a ganhar um título de ATP ao levantar o troféu do ATP 250 de Buenos Aires. No último fim de semana, se sagrou campeão do Challenger de Phoenix, torneio do segundo escalão do tênis mundial (atrás dos ATPs 250 e 500, Masters 1000 e Grand Slams). Ontem, estreou com vitória no Masters 1000 de Miami.