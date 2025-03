Flamenguista com camisa do Vasco? João Fonseca revela real time do coração

João Fonseca disse que odiou ter de vestir a camisa do Vasco na época. Disse também que ainda é zoado por amigos por conta da foto.

Como a gente tinha que jogar Interclubes, o único do Rio era o Vasco. Eu lembro que, na época, eu odiei. Eu falei para a minha mãe: 'Eu não quero jogar com a camisa do Vasco'. Até meus amigos vascaínos usam essa foto para me encher o saco

A competição em questão era a 1ª Copa Minas Tênis Clube, realizada em Belo Horizonte. O evento pertencia ao Circuito Nacional Infanto-juvenil da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, e era preciso ser filiado a um clube para competir. Como o Flamengo não tinha tênis, João acabou jogando pelo Vasco.

João Fonseca foi vice-campeão do torneio e já mostrava que tinha futuro no esporte. O evento reuniu 380 tenistas de 15 estados diferentes.

Aconteceu, era uma época legal. O Interclubes era muito legal. Era o Vasco, mas era o time do estado do Rio. Mas foi legal!

O flamenguista de 18 anos estreou com vitória no Miami Open. Ele superou um mal-estar e venceu o norte-americano Learner Tien de virada, por 2 sets a 1. O seu próximo adversário será o francês Ugo Humbert, 20º do mundo, no sábado. O horário ainda será definido. O francês já venceu Fonseca na Copa Davis neste ano.