Transmissão ao vivo de Brasil x Colômbia pelas eliminatórias: onde assistir

O Brasil mede forças com a Colômbia hoje às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026.

Onde assistir ao vivo? Globo (TV aberta) e sportv (TV por assinatura) transmitem o jogo.

Seleção vem de dois empates na última Data Fifa, em novembro de 2024, e quer voltar a vencer na competição. O Brasil soma 18 pontos, um a menos que a Colômbia, e ocupa a 5ª colocação.