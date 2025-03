Torcida é convocada para apoiar Bia Haddad: 'Mostrar que não está sozinha'

Uma das coisas que me fez refletir é a sensação de pressão que a Bia enfrenta a todo instante. Por ser a número 1 do Brasil, por ser representante do tênis brasileiro, mas também por ela perceber que muitas atletas estão crescendo enquanto ela não está tendo resultado. Então, pensei que se conseguíssemos mandar mensagens de apoio pra ela, mostrar que ela não está sozinha nessa, seria muito positivo.

Matheus Silva, ao UOL

Beatriz Haddad Maia no WTA de Dubai de 2025 Imagem: Christopher Pike/Getty Images

A tenista, atualmente 18ª do mundo, amarga cinco derrotas seguidas. Bia, que já chegou a integrar o top 10 da WTA, não vem tendo boas atuações nem contra adversárias que estão longe dela no ranking. Venceu apenas dois jogos e perdeu oito em 2025. Seu último título foi há seis meses, quando conquistou o WTA 500 da Coreia do Sul, mas ela segue como a representante do tênis brasileiro mais bem colocada.

Matheus acredita que Bia pode se reerguer no Masters 1000 de Miami. Ele divulgou a campanha de apoio em massa na última terça e contou que se surpreendeu com a recepção entre os fãs de tênis. Rapidamente, as publicações da tenista ficaram repletas de comentários de acolhimento e encorajadores para ela dar a volta por cima.

A internet pode ser muito boa se soubermos usar. Acredito muito que Miami pode ser um ponto de virada. Fora do Brasil, é o lugar onde ela mais vai ter público a favor. Entrar em quadra sabendo que as pessoas gostam de você, mesmo que não esteja numa fase tão boa, é muito importante no meu modo de ver. Fiquei bem impressionado com o quanto [a campanha] circulou rapidamente. A internet pode ser muito tóxica, mas também pode ser benéfica.

Matheus Silva

Bia estreia hoje no torneio contra a tcheca Linda Fruhvirtova, não antes das 20h (de Brasília). A adversária da paulista tem 19 anos e é apenas a 215ª do ranking. Elas já se enfrentaram uma vez na carreira, no Australian Open do ano passado, com vitória da brasileira.