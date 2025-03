Times com tradição no vôlei buscam vaga na semi da Superliga B

A Superliga B de vôlei viverá amanhã um dia de decisões, com os jogos de volta das quartas de final. Em quadra, alguns times tradicionais, com longo passado na elite, buscam ficar mais perto do retorno.

Um deles é o São Caetano. São mais de 50 anos de história na modalidade, com duas décadas e meia participando da primeira divisão feminina. Neste período, foi campeão na temporada 1991/1992, quando a Superliga ainda era chamada de Liga Nacional. Ganhou ainda títulos estaduais, com relevância na revelação de medalhistas olímpicas, como a levantadora Macris e a meio de rede Carol Gattaz. No auge, com patrocinadores fortes e investimento, teve Fofão, Sheilla e Mari no mesmo time.

Com o sonho de retornar à elite nacional, o São Caetano terá pela frente um jogo decisivo contra o Ceará, na partida de volta das quartas de final da Superliga B amanhã, às 19h30, no ginásio Milton Feijão, com transmissão do Uol Esporte. O time dirigido por William Carvalho, medalhista de prata com o Brasil em Los Angeles-84, está a uma vitória de avançar à semifinal. No primeiro confronto, em Fortaleza, o time do ABC levou a melhor no tie-break.