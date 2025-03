Onde vai passar Holanda x Espanha pela Liga das Nações? Como assistir

Holanda e Espanha se enfrentam hoje, às 16h45 (de Brasília), no De Kuip, em Roterdã, em jogo válido pelas quartas de final da Liga das Nações.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv2 (TV por assinatura).

Os holandeses ficaram com a segunda colocação do Grupo 3, com nove pontos. A Espanha, por outro lado, liderou o Grupo 4, com 16 pontos em seis partidas.