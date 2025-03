Onde vai passar Croácia x França pela Liga das Nações? Como assistir

Os franceses lideraram o Grupo 2, com 13 pontos, a mesma pontuação da Itália, mas tiveram o melhor saldo de gols. Mbappé e companhia venceram os italianos por 3 a 1 na última rodada da primeira fase.

A Croácia foi a segunda colocada do Grupo 1, com oito pontos. A seleção conta com os experientes Modric, Kovacic e Perisic no comando do meio-campo.

Croácia x França -- Liga das Nações