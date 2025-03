João Fonseca no Masters 1000 de Miami: horário e onde assistir ao vivo

João Fonseca volta às quadras para a estreia no Masters 1000 de Miami hoje, às 20h (de Brasília). A partida será contra o norte-americano Learner Tien, atual 66º do ranking da ATP.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pelo Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Fonseca encara Learner Tien na quadra principal. O fenômeno brasileiro de 18 anos duela com o prodígio da casa no primeiro compromisso noturno no Stadium.