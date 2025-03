Fonseca supera mal-estar, vence freguês Tien de virada e avança em Miami

João também decretou a "freguesia" de Tien, que emendou a terceira derrota para o brasileiro em três jogos no profissional. Fonseca já havia vencido o adversário duas vezes na campanha do título no Next Gen Finals, incluindo na final. Considerando as partidas em torneios juniores, o placar está 5 a 1 para o carioca.

Atual número 60º do mundo, Fonseca contou com amplo apoio nas arquibancadas mesmo jogando no país do adversário. A torcida presente comemorava mais os pontos do brasileiro no início, mas os norte-americanos igualaram no ânimo no decorrer da partida.

O próximo adversário do brasileiro será o francês Ugo Humbert, 19º do mundo, no sábado. O horário ainda será definido. O francês, que entra direto na segunda rodada por ser cabeça de chave, já venceu Fonseca na Copa Davis neste ano.

Quebra de expectativa no 1º set

Fonseca foi avassalador nos dois primeiros games, deixando o adversário desnorteado em quadra. Atuando com uma bandagem na coxa esquerda, o brasileiro quebrou o primeiro serviço, abriu 2 a 0 com certa facilidade e deu a impressão de que ia atropelar.

Tien reagiu após o terceiro game, empatou e botou pressão em João ao virar. O norte-americano manteve a calma, foi se soltando no decorrer do set e aproveitou devoluções e saques para levar três games seguidos. O carioca não conseguiu manter o ímpeto inicial e viu a vantagem ruir.