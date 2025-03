Fonseca fala sobre mal-estar e exalta torcida em Miami: 'Parecia Brasil'

O que aconteceu

Fonseca bateu o freguês Tien de virada por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(1), 6/3 e 6/4. O carioca de 18 anos oscilou, mas mostrou resistência em partida de 2h23min de duração.

João passou mal no terceiro set. Com aparente ânsia de vômito, João chegou a paralisar a partida por alguns minutos e até pediu um saco plástico, mas tomou comprimidos e voltou para fechar o resultado contra o tenista 66º do ranking

Atual número 60º do mundo, Fonseca contou com amplo apoio nas arquibancadas mesmo jogando no país do adversário. A torcida presente comemorava mais os pontos do brasileiro no início, mas os norte-americanos igualaram no ânimo no decorrer da partida.

O próximo adversário do brasileiro será o francês Ugo Humbert, 19º do mundo, no sábado. O horário ainda será definido. O francês, que entra direto na segunda rodada por ser cabeça de chave, já venceu Fonseca na Copa Davis neste ano.