Espuma misteriosa: Mais de 100 surfistas ficam doentes na Austrália

Especialistas em saúde alertam que a exposição às algas pode causar irritações respiratórias e oculares, e recomendam que as pessoas evitem o contato com águas descoloridas - quando a aparência para diferente do natural.

Recomendações

O Departamento de Meio Ambiente e Água da Austrália ainda pediu aos frequentadores das praias afetadas que evitem o contato com o mar e se lavem com água limpa se entrarem em contato com a espuma.

As autoridades continuam a investigar a situação e monitoram de perto os impactos tanto na saúde humana quanto no meio ambiente.