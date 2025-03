Boston Celtics pode ser vendido e se tornar franquia mais cara dos EUA

Se a venda do Boston Celtics for confirmada, essa será a maior transação envolvendo uma franquia na história, contando todos os esportes americanos. O recorde atual é do time de futebol americano Washington Commanders, da NFL, vendido por 6.05 bilhões de dólares em maio de 2023.

O Boston Celtics pertence à família Grousbeck, que comprou a franquia em 2002 por US$ 360 milhões em parceria com Steve Pagliuca, outro investidor especializado em private equity. Ao longo de 23 temporadas no comando dos "celtas", os Grousbeck conquistaram dois títulos da NBA, em 2008 e 2024.

Os Celtics são os maiores vencedores da NBA, com 18 títulos no total. Por lá já passaram jogadores como Bill Russell (11 vezes campeão, sendo que oito conquistas foram consecutivas), Larry Bird, que travou duelos históricos contra outras lendas da NBA, tais como Magic Johnson e Michael Jordan, e atualmente conta com o talento de Jason Tatum, que liderou a equipe ao título de 2024 contra o Dallas Mavericks por 4 a 1 nas finais.