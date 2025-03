Bia Haddad leva 'pneu' da 215ª do mundo e é eliminada na estreia em Miami

Beatriz Haddad Maia caiu em sua estreia no Masters 1000 de Miami. Nesta quinta-feira, ela perdeu por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/2) para a tenista tcheca Linda Fruhvirtova, nº 215 e ex-top 50 do mundo, em jogo pela segunda rodada do torneio.

Bia, que era cabeça de chave 16 no Masters de Miami, começou a partida com dificuldade, foi atropelada com 'pneu' no primeiro set e não conseguiu a recuperação. A brasileira entregou muitos pontos para Fruhvirtova e foi derrotada com sobras pela atleta de 19 anos no primeiro set. Bia voltou melhor no segundo set, mas não o suficiente.

A brasileira chegou à sexta derrota consecutiva em jogos de simples. A última vitória dela foi na segunda rodada do Australian Open, em janeiro, contra Erika Andreeva.