Bárbara Coelho fala pela 1ª vez sobre saída da Globo, CazéTV e morte da mãe

Bárbara Coelho ao lado da mãe Maria Inês Pandolfi Coelho Imagem: Reprodução/Instagram

Mudanças

Prestes a completar sete anos no comando do Esporte Espetacular, Bárbara foi chamada para uma conversa sobre seu futuro na emissora. No papo que aconteceu em dezembro do ano passado, ela soube que o tradicional programa dominical da Globo sofreria uma mudança na configuração e ganharia novos apresentadores: Karine Alves e Fernando Fernandes. Com isso, a convidaram para entrar no quadro de comentaristas, projetando um crescimento profissional.

"Num primeiro momento eu pedi para pensar, porque achei que poderia ser uma boa oportunidade. Depois de um tempo, sinalizei que não era esse o caminho que eu gostaria de seguir, porque eu acho que ser comentarista me segmentaria mais ainda. Eu já sou do esporte, já pertenço a esse segmento que eu amo, é a minha paixão, mas eu gosto do fato de conseguir jogar nas 11. Sou apresentadora, comentarista, repórter e posso sentar e escrever, como já fiz inúmeras vezes", explicou a jornalista.

Assim que Bárbara expôs sua opinião sobre o possível novo rumo, a emissora buscou alternativas e uma das ideias empolgou a jornalista. Ela apresentaria um programa no sportv ao lado de Denílson, que já foi colega dela na época em que ambos trabalhavam na Band.

"Pô, eu já imaginei que esse programa seria a maior resenha. O Denílson é muito popular, talentoso e muito capaz. Mas depois a gente pensou em outros produtos para eu ficar à frente e não chegamos a um acordo", esclareceu Bárbara.