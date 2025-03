Wlamir Marques é velado sob aplausos e homenagens em ginásio do Corinthians

Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro, foi velado no ginásio que leva seu nome dentro do Parque São Jorge, sede social do Corinthians, na tarde hoje. Figuras importantes da modalidade e do Corinthians estiveram na cerimônia, que teve homenagens e salva de palmas.

O que aconteceu

Os telões superiores do ginásio transmitiram vídeos de momentos marcantes da carreira do bicampeão mundial com a seleção brasileira, inclusive o famoso "jump" do atleta, que virou sua marca registrada. O jump, no basquete, é um arremesso em suspensão, feito com salto.

Tanto na chegada quanto na saída do corpo, os altos falantes do Parque São Jorge tocaram a sirene, sinal que só acontece em momentos históricos do clube. No fim da cerimônia, amigos e familiares deixaram o ginásio Wlamir Marques com aplausos ao ídolo.