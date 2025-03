Surfe: Floripa coroa campeões sul-americanos e define corrida à elite

A Praia da Joaquina, em Florianópolis, recebe a partir desta quarta-feira a última etapa do Qualifying Series (QS) da América do Sul. O WSL Layback Pro encerra a temporada 2024/25 e define os campeões sul-americanos, além dos sete surfistas no masculino e três no feminino que garantirão vaga no Challenger Series (CS) 2025 - o circuito que dá acesso à elite do surfe, o Championship Tour (CT).

Com janela até o próximo domingo, a etapa marca o retorno da Joaquina ao calendário do QS após nove anos - desde 2021, a competição acontecia na Praia Mole. Além do título sul-americano, os 3 mil pontos em disputa podem mexer significativamente no ranking e definir os representantes da América do Sul no CS.

Palco de definição

O Brasil domina o ranking masculino, com Lucas Vicente na liderança e bem próximo do título sul-americano. Porém, a briga pelas vagas no Challenger Series segue aberta, com os argentinos Franco Radziunas e Nacho Gundesen entre os principais concorrentes dos brasileiros.