Superliga feminina de vôlei: saiba o que está em jogo na última rodada

Os fãs de vôlei têm compromisso inadiável nesta sexta-feira (21/3), a partir das 21h. Seis jogos simultâneos pela última rodada do returno da Superliga feminina 2024/2025. E com muita coisa em disputa.

A começar pela liderança, decidida em confronto direto. Em Belo Horizonte, mais um capítulo da saga entre Gerdau Minas x Dentil/Praia Clube. O time de Uberlândia é o atual primeiro colocado, com 50 pontos, seguido pelas minastenistas com 48. Neste cenário, o Praia precisa levar o clássico para o tie-break para garantir a liderança, enquanto o Minas tem a obrigação de vencer por 3 a 0 ou 3 a 1 para assumir a ponta.

Do terceiro ao sexto lugar, ninguém tem posição garantida ainda. O Osasco/São Cristóvão Saúde precisa somar um ponto diante do Brasília para confirmar a terceira colocação. A ameaça é o Fluminense, que necessita de um 3-0 ou 3-1 sobre o Flor de Ypê/Paulistano/Barueri, além de torcer para o time do Distrito Federal ter resultado semelhante em seu jogo.