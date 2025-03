Sesc RJ Flamengo faz promoção para encher o Maracanãzinho

O Sesc RJ Flamengo anunciou promoção de ingressos para seu último compromisso na fase classificatória da Superliga Feminina de vôlei, nesta sexta-feira (21/3), às 21h, contra o Batavo Mackenzie, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O time de Bernardinho está em sexto lugar na classificação, com 39 pontos, e tenta garantir uma melhor situação nos playoffs. Os ingressos, no valor promocional de R$ 30.

A última rodada definirá os cruzamentos das quartas de final. Diante do nono colocado, o Sesc RJ Flamengo ainda pode sonhar com um quarto lugar, mas não depende só de si. O Fluminense ocupa a última vaga no G4, com 41 pontos, e terá pela frente o Flor de Ypê/Paulistano/Barueri (7º). O Sesi Bauru está em quinto, com os mesmos 39 pontos que o Sesc RJ Flamengo, mas leva a melhor no número de vitórias (13 a 12). O desafio da equipe do interior paulista é contra o Unilife Maringá (8º).

O Rubro-Negro vem de duas derrotas em Minas Gerais, para o Gerdau Minas e o Dentil/Praia Clube, ambas por 3 a 1. E com um diagnóstico dos pontos a melhorar: