Ex-jogadores se despedem de Wlamir Marques: 'Pelé do basquete'

Wlamir Marques, ídolo brasileiro do basquete, foi velado na tarde de hoje com homenagens de ex-jogadores e figuras importantes da modalidade. Os ex-atletas fizeram reverência ao bicampeão mundial com a seleção brasileira, a quem chamaram de "Pelé do basquete".

O que aconteceu

Guerrinha, ex-jogador e atual técnico do São Paulo de basquete, colocou Wlamir no topo do "Hall da Fama" de grandes nomes do esporte.