Em aquecimento para o Jogo das Estrelas, atletas do NBB visitam escolas

O Instituto Superação, que age em conjunto com a liga, promove a prática de esportes para jovens estudantes. "No ano passado, pudemos realizar esse encontro com uma escola parceira localizada em São Paulo. Foi incrível. É muito gratificante ver a alegria nos rostos dos nossos alunos-atletas durante as visitas. Estamos muito felizes em fazer parte mais uma vez dessa ação", disse Amanda Busch, Coordenadora Pedagógica do instituto.

Veja onde serão as ações desta quinta

10h às 11h

Local 1: EE José Mesquita de Carvalho

Rua Iraí, 154 - Vila Paris

Local 2: EE Clóvis Salgado

Avenida das Castanholas, 80 - Conjunto Califórnia

15h às 16h