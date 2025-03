Globo contrata ex-companheiro de Neymar no Santos para programa no sportv

O ex-atacante Andre Felipe, conhecido como Andre Balada, é o mais novo contratado do Esporte da Globo. O carismático atleta que foi companheiro de Neymar no Santos será atração de um programa do sportv voltado ao público jovem.

Do gramado à TV

Andre Balada se aposentou no ano passado. Seu último clube como jogador de futebol foi a Cabofriense, clube de Cabo Frio, sua cidade natal, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Em sua nova fase, Andre terá um desafio em tanto pela frente como comentarista de futebol na televisão. O ex-atacante faz sua estreia em breve no sportv em um programa focado no mundo digital e público jovem.