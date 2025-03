Vença Fonseca e decole? Algozes de João em 2025 fizeram campanhas inéditas

João Fonseca venceu 20 das 24 partidas que disputou neste ano. O número impressiona, mas outro detalhe também chama a atenção: as únicas derrotas do fenômeno brasileiro do tênis em 2025 foram para adversários que registraram campanhas até então inéditas.

O que aconteceu

A primeira derrota do carioca na temporada foi para Lorenzo Sonego no Australian Open, que avançou até as quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. O italiano, que nunca havia passado da quarta fase em seis anos de carreira, bateu o brasileiro na segunda rodada e venceu mais dois jogos até ser eliminado por Ben Shelton antes da semi.

A segunda foi na Copa Davis para Ugo Humbert, que na semana seguinte faturou seu primeiro bicampeonato no circuito. O francês derrotou Fonseca no seu único compromisso no torneio entre países e, logo na sequência, foi campeão do ATP 250 de Marselha pelo segundo ano consecutivo. Ele já havia conquistado torneios de maior calibre e disputado a final do Masters 1000 de Paris no ano passado, mas ainda não tinha um título "defendido" em sua prateleira.