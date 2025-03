Corinthians homenageia Wlamir e leva velório para ginásio que tem seu nome

Sócios e não-sócios do Corinthians poderão comparecer. Aqueles que não fazem parte do clube de associados do Timão poderão acessar o velório pelo Portão 4 do Parque São Jorge.

Wlamir Marques foi ídolo do Corinthians. Nos últimos anos, o clube batizou o seu ginásio poliesportivo com o nome do ex-jogador e inaugurou um busto com a imagem dele.

Ginásio do Parque São Jorge leva o nome de Wlamir Marques Imagem: Reprodução site oficial Corinthians

Corinthians lamenta morte de Wlamir Marques

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Wlamir Marques, um dos seus maiores ídolos da história do basquete do Clube, aos 87 anos, nesta terça-feira (18).

O "Diabo Loiro", apelido que ganhou durante suas passagens pela Seleção Brasileira, onde conquistou dois títulos mundiais, chegou ao Corinthians em 1962, no auge da sua performance, onde conquistou 18 títulos pelo Alvinegro (três sul-americanos, três brasileiros, cinco paulistas e sete paulistanos).