Seis vezes campeão olímpico e nome de movimento, Nakayama morre aos 82 anos

Lenda da ginástica olímpica, o japonês Akinori Nakayama morreu aos 82 anos, em decorrência de um câncer no estômago.

A Associação Japonesa de Ginástica divulgou nota nesta terça-feira (18) confirmando a morte do ex-atleta, que teria ocorrido em 9 de março.

Lenda da ginástica

Akinori Nakayama foi seis vezes medalha de ouro nas Olimpíadas. Em 1968, na Cidade do México, o japonês foi ouro por equipes no geral masculino, argolas individuais, barras paralelas e barra fixa. Naquela edição, Nakayama ganhou ainda um bronze no individual geral e foi prata no solo.