São José renasce na Superliga, deixa zona do rebaixamento e sonha com G8

De quase rebaixado a candidato a um lugar nos playoffs. A reta final do returno da Superliga masculina 2024/2025 de vôlei tem o Viapol/São José como um dos protagonistas.

Após passar grande parte da competição na zona do rebaixamento, a equipe paulista deixou a penúltima colocação com a vitória sobre a Apan/Roll-on, ontem, em Blumenau (SC). Foi a terceira vitória seguida do Viapol/São José, todas pelo mesmo placar: 3 a 1.

A reação coincide com a mudança no comando técnico. No dia 28 de janeiro, o clube anunciou a contratação do experiente Sergio Negrão para substituir Reinaldo Bacilieri. Naquele momento da Superliga, São José somava apenas nove pontos em 14 jogos, com um aproveitamento de 21%, e acabava de ver o levantador argentino Nico Uriarte deixar o projeto, insatisfeito com atrasos salariais.