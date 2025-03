Praia Clube retoma liderança da Superliga feminina de vôlei

O Dentil/Praia Clube recuperou a liderança da Superliga Feminina de vôlei ao derrotar o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1, parciais de 25-23, 23-25, 25-22 e 25-20, na noite de hoje, no Ginásio do UTC, em Uberlândia (MG), em jogo válido pela nona rodada do returno e adiado por conta da participação do time mineiro no Sul-Americano.

Foi o primeiro jogo do Praia sem Carol Gattaz, após a confirmação da ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo. As companheiras dedicaram o resultado para a experiente meio de rede.

O Praia soma agora 50 pontos, dois a mais que o Gerdau Minas, que ontem derrotou o Osasco, em Belo Horizonte, e voltou agora para a vice-liderança. As cariocas seguem em sexto, com 39 pontos. Minas e Praia duelarão na próxima sexta-feira (21/3), às 21h, quando acontecerá todos os seis confrontos válidos pela última rodada da fase classificatória. O Sesc RJ Flamengo receberá o Batavo Mackenzie, no Rio.