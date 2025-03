Surfe: Italo 'voa' em Portugal e vai às oitavas; Filipe Toledo segue vivo

O brasileiro seguiu apostando nos aéreos, mas enfrentou dificuldades com o vento, caindo em três tentativas consecutivas. Enquanto isso, Couzinet aproveitou uma das maiores ondas da série, conseguiu um drop difícil e emendou duas batidas sólidas para se manter na briga.

Mas qualquer chance do francês foi anulada quando Italo acertou dois aéreos na mesma onda. O primeiro, com boa altura, e o segundo, na finalização, garantiram a melhor nota do dia até o momento: 8,17. Com isso, o potiguar confirmou a vitória por 13,67 a 10,06 e carimbou seu passaporte para as oitavas.

Tem muitas oportunidades. Se estiver bem posicionado, dá para pegar várias ondas, mas é difícil finalizá-las porque tem muita água em movimento, por isso acabei caindo bastante. Consegui boas notas nos momentos certos e estou feliz por ter avançado Italo Ferreira

Duelo de brasileiros

Mais cedo, Filipe Toledo venceu o compatriota Alejo Muniz em uma bateria onde abusou das ondas para a esquerda, surfando de backside. Alejo chegou a encontrar o primeiro tubo do dia, mas não foi suficiente para superar o bicampeão mundial, que construiu seu somatório com duas boas ondas surfando de costas para a onda.