Morre Wlamir Marques, ídolo do basquete brasileiro, aos 87 anos

Wlamir Marques, um dos maiores ídolos do basquete brasileiro, morreu nesta terça-feira (18), aos 87 anos. Ele estava internado na UTI de um hospital particular na capital de São Paulo.

Quem foi Wlamir Marques?

Wlamir Marques é um dos maiores nomes do basquete brasileiro. O ex-ala nasceu em São Vicente, no litoral sul de São Paulo, no dia 16 de julho de 1937, e tinha o apelido de Disco Voador e Diabo Loiro.

O ídolo é integrante do Hall da Fama do Comitê Olímpico Brasileiro e do Hall da Fama da FIBA. Além disso, Wlamir recebeu o Troféu Heims de Melhor Atleta da América do Sul em 1961 e a Medalha do Mérito Esportivo, duas importantes honrarias que refletem sua importância no cenário mundial