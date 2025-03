Lula, Varejão, Huertas: Brasil dá adeus a Wlamir Marques, lenda do basquete

Varejão colocou o ídolo do esporte nacional como "eterno", e agradeceu pela importância de Wlamir no desenvolvimento do basquete brasileiro.

Acabei de receber uma notícia muito triste, que nosso grande ídolo, nosso grande amigo, uma pessoa ímpar, uma pessoa maravilhosa, que fez tanto pelo nosso esporte, que fez tanto pelo basquete, que levou o nome do Brasil ao lugar mais alto do mundo, bicampeão mundial, medalhista olímpico, nosso grande amigo Wlamir Marques nos deixou hoje, mas com certeza o legado dele é eterno. A gente vai seguir os seus passos, Lamir, não só dentro das quadras, mas como fora das quadras também. Obrigado por tudo que você fez, tudo que você proporcionou a todos nós, a todas as gerações que vieram depois da sua. Um grande abraço para a família, muita força nesse momento. Que vocês celebrem a vida dele, a pessoa que ele foi, nesse momento de dor. Anderson Varejão, ex-jogador de basquete.

Marcelinho Huertas, atleta da seleção brasileira, lamentou a perda de Wlamir e destacou a importância do campeão mundial para além do basquete. O jogador lembrou de momentos ao lado do ex-atleta.

Nesse dia triste, com o falecimento de Wlamir Marques, grande ídolo do nosso esporte, não só a comunidade do basquete, mas acho que todo o Brasil perdeu uma grande lenda do esporte, um grande ídolo, com feitos quase que inigualáveis com dois campeonatos mundiais, medalhas olímpicas, enfim, um grande referente e ídolo do nosso esporte. Gostaria de deixar uma mensagem de agradecimento por tudo que ele fez pelo nosso esporte, tudo que ele representou, para mim, no começo da minha carreira também, sempre me apoiando. Eu lembro quando eu era muito jovem, ele comentava muito dos jogos, vinha no Paulistano e sempre teve palavras de muito afeto para mim, então gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, por tudo que ele fez. Não só por mim, mas por todos do nosso esporte e, enfim, dizer que hoje o basquete vai sentir muito a sua falta, mas o seu legado vai ver para sempre a nossa história. Marcelinho Huertas, jogador da seleção brasileira de basquete.

"Wlamir foi um dos maiores de todos os tempos a quicar uma bola laranja. Um gênio", disse Marcelo Sousa, presidente da CBB. "Nos ajudou a tornar o Brasil uma potência no basquete. Hall da Fama. Um herói. E fora de quadra, era de uma simplicidade curiosa. Um humor sagaz. Amigo e crítico quando preciso. Já faz uma falta imensa ao nosso esporte. Meus pêsames à família. Vai-se o homem, fica a lenda".

Wlamir Marques é ídolo também do Corinthians, e será velado nesta quarta-feira no ginásio do Parque São Jorge, que recebe seu nome. O velório acontece das 13h30 às 17h30 (de Brasília), enquanto a cremação será realizada no Crematório da Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo.