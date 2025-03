Fla muda rota nos esportes olímpicos e vai investir em time de Bernardinho

A PixBet está no futebol masculino e feminino, e a FlaBet, uma segunda marca da PixBet, patrocina o vôlei. Como funcionava? Vendia-se o futebol e o restante era meio que acoplado, mas estamos mudando isso. Estamos precificando separadamente os esportes olímpicos e atacando alguns patrocinadores especificamente para esportes olímpicos, e não apenas pegando o troco, vamos dizer assim, do futebol. É mais fácil vender o futebol, com certeza, mas, muitas vezes, o valor que vem para os outros esportes não é o valor que aquelas propriedades valem.

Marcus Vinicius Freire

Tanto Bernardinho quanto Marcus Vinicius participaram do CBC & Clubes Expo, que foi realizado em Campinas, entre os dias 11 e 15 de março. O treinador ministrou a palestra " A cultura da excelência", enquanto o diretor esteve no "Histórias reunidas de mais de 20 Olimpíadas", ao lado de Álvaro José e das atletas Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Rafaela Silva.

Marcus Vinicius falou sobre outros esportes olímpicos do clube, e indicou que, neste primeiro ano, a gestão não tem a intenção de aumentar o número de modalidades. "Estamos focados em arrumar a casa das modalidades que estão lá".

Judô. "No judô, estou olhando como funciona. Tem alguns grupos dentro do judô que preciso arrumar e reformar. Ainda não temos uma estratégia pronta e está funcionando como está hoje. A Rosicleia [Campos] continua como head coach. Estamos vendo como podemos ajudar".

Basquete. "No basquete, cheguei com a missão de dispensar o treinador porque tinha um ruído que não fiz nem parte. Cheguei já com a missão de tirar o Gustavinho, treinador que gosto muito, esteve comigo em Olimpíadas e Pan, e trazer um cara com resultados maiores. Buscamos o Sergio Hernández, que tem medalha em Olimpíadas e Mundial. E estamos fazendo um movimento para voltar a torcida porque caiu muito a média de público".

Futebol feminino. "O futebol feminino respondia à VP [vice-presidência] e a grande vantagem do Flamengo é que não tem mais VP's voluntários, os 12 que fizeram parte da chapa do Bap formam um conselho, se reúnem uma vez por mês, mas não mandam nas suas verticais. O meu reporte é diretamente com o presidente. O futebol feminino estava treinando no Cefan, com um pouco de dificuldade logística para a gente. Desfizemos o contrato e assinamos um contrato com o CFZ [Clube de Futebol Zico], e estamos levando as meninas a partir do fim de março. Mais barato para o Flamengo e melhor para estrutura, para a logística e para as meninas".