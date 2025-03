Corinthians enaltece Wlamir Marques: 'um dos maiores ídolos da história'

O Corinthians enalteceu a história de Wlamir Marques e ressaltou que é um "dos maiores ídolos da história do basquete do clube", em nota de pesar publicada no começo da tarde de hoje (18). Ele morreu aos 87 anos, após um período internado na UTI de um hospital particular na capital.

Chegou ao Corinthians em 1962, no auge da sua performance, onde conquistou 18 títulos pelo Alvinegro. Após se aposentar das quadras, Wlamir voltou ao Corinthians, onde foi técnico com passagens tanto na equipe Masculina, quanto a Feminina. Suas conquistas pelo Timão renderam outras homenagens históricas Trecho da nota do Corinthians

O "Diabo Loiro", como ficou conhecido, foi multicampeão como atleta do Alvinegro. No retorno ao Parque São Jorge, já aposentado da vida de atleta, foi técnico em mais de uma oportunidade.