Carol Gattaz recebe carinho de atletas e ex-companheiras após nova lesão

As redes sociais da meio de rede Carol Gattaz foram inundadas de mensagens de apoio após a confirmação da gravidade da nova lesão sofrida por ela no joelho.

A medalhista de prata com a Seleção Brasileira em Tóquio-2021 sofreu a segunda ruptura do ligamento cruzado em dois anos. Desta vez, no joelho esquerdo, durante partida do Dentil/Praia Clube contra o Abel Moda, pela reta final do returno da Superliga 2024/2025. Carol operou o direito em 2023, quando defendia o Gerdau Minas.

Carol aguarda a data da cirurgia de reconstrução para iniciar mais uma longa recuperação, com estimativa de nove meses de afastamento do vôlei. Mas com uma certeza: o carinho da comunidade do vôlei.