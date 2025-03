Transmissão ao vivo do sorteio dos grupos da Libertadores: onde assistir

Times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo, exceto se um deles vier da Pré-Libertadores. Dessa forma, o Bahia pode dividir chave com outro brasileiro.

A fase de grupos começa em 2 de abril e termina em 28 de maio. Veja, abaixo, como estão os potes.

Potes para o sorteio da fase de grupos

Pote 1

Botafogo

River Plate

Palmeiras

Flamengo

Peñarol

Nacional

São Paulo

Racing

Pote 2