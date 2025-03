Sorteio da Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

De acordo com as regras da Conmebol, times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, com exceção daqueles que tiverem vindo da pré-Libertadores. No caso do Brasil, o Bahia pode cair no grupo de outro time brasileiro.

Confira a divisão dos potes

Pote 1

Botafogo (BRA)

River Plate (ARG)

Palmeiras (BRA)

Flamengo (BRA)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

São Paulo (BRA)

Racing (ARG)

Pote 2