Sorteio da fase de grupos da Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Segundo as regras da Conmebol, times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, exceto se um deles tiver vindo da Pré-Libertadores. Ou seja, o Bahia pode dividir chave com outro clube brasileiro.

A fase de grupos terá início em 2 de abril, com o encerramento previsto para 28 de maio.

Potes para o sorteio da fase de grupos

Pote 1

Botafogo

River Plate

Palmeiras

Flamengo

Peñarol

Nacional

São Paulo

Racing

Pote 2