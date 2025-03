Mundial de Surfe: Tempestade dificulta dia de competição em Portugal

A terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe teve um dia turbulento nesta segunda-feira (17), em Portugal. Após quatro horas de espera pela melhora das condições, a competição começou com as quartas de final femininas. No entanto, a tempestade que se aproximava trouxe chuva forte, ventos intensos e um mar em crescimento, obrigando a organização a interromper o evento após apenas três baterias do Round de 32 masculino.

Condições extremas

O início do dia foi promissor, mas conforme a maré subia, as ondas ficaram cada vez mais desordenadas. Com a formação comprometida pelo vento, a WSL optou por suspender a competição, aguardando melhores condições para retomar o evento.

A próxima chamada está marcada para terça-feira (18), às 3h45 da manhã (horário de Brasília), na esperança de melhores condições para dar continuidade às disputas em Supertubos - que pode acontecer até dia 25.