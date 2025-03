Mundial de Surfe: Grávida de 4 meses disputou etapa e chegou até às quartas

Johanne Defay surpreendeu ao disputar a terceira etapa do Circuito Mundial da WSL, grávida de quatro meses. Mesmo com a gestação, a medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris mostrou um desempenho incrível, avançando até as quartas de final em Supertubos, Portugal, onde é a atual campeã.

"Foi especial, com certeza! Estou feliz de estar aqui, não tinha certeza de como estaria, pensei em fazer apenas o que poderia fazer. É um novo processo, cheio de incertezas, o mesmo que foi esse evento para mim. Se estivesse muito grande, e eu não fosse, acho que ninguém ficaria bravo comigo. Foi muito bom estar aqui, sem muita pressão" Johanne Defay à WSL

O que aconteceu

Johanne chegou às quartas de final após deixar para trás a portuguesa Yolanda Hopkins no round de abertura, e a novata taitiana Vahine Fierro nas oitavas, com uma performance sólida.