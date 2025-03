Fonseca quebra mais recordes e inicia semana em busca de título ainda maior

Aos 18 anos, João Fonseca acrescenta novos recordes a sua ainda breve carreira com a vitória no Challenger de Phoenix, ontem, após bater Alexander Bublik na decisão por 2 sets a 0.

O que aconteceu

O carioca se tornou o segundo jogador mais jovem da América do Sul a conquistar três títulos do ATP Challenger Tour, com 18 anos e seis meses. Ele superou Guillermo Coria (18 anos e 10 meses) e fica atrás apenas de Juan Martin Del Potro, que atingiu o feito aos 17 anos e 10 meses.

João Fonseca também passa a ser o quinto jogador mais jovem a vencer mais de um Challenger em uma única temporada desde 2018, ficando atrás de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime e Holger Rune.